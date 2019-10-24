Общество

Вера Емельянова: Предложения Псковского облсовпрофа по оздоровлению населения можно обсуждать лишь при формировании бюджета на 2021 год

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова ответила на обращение Псковского облсовпрофа по поводу включения в региональное трехстороннее соглашение мероприятий по оздоровлению и реабилитации трудящихся региона на базе лечебно-профилактических учреждений и учреждений отдыха и оздоровления, принадлежащих профсоюзам. При этом профсоюзная сторона предлагала в рамках социального партнерства реализовывать оздоровительные программы не только для членов профсоюзов региона, но и для работников тех организаций и учреждений, где профсоюзных организаций нет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ответе на имя лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой первый вице-губернатор Псковской области отмечает, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1762 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации» между министерством финансов Российской Федерации и администрацией Псковской области, являющейся в 2019 году получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, заключено соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Псковской области».

С целью реализации указанного соглашения администрацией области принят план мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Псковской области утвержденный распоряжением администрации Псковской области от 01.10.2018 №427.

В соответствии с пунктом 4.9 плана администрация Псковской области не имеет право принимать новые расходные обязательства, которые в соответствии с федеральным законодательством не являются обязательными к принятию.

«В связи с вышеизложенным вопрос включения в план мероприятий регионального трехстороннего соглашения мероприятия по оздоровлению и реабилитации граждан на базе лечебно-­профилактических учреждений и учреждений Псковской областного совета профессиональных союзов в настоящее время не может быть принят к рассмотрению. Выделение на указанные цели средств областного бюджета может обсуждаться при формировании бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», — говорится в заключение ответа.