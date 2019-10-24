Общество

Псковские власти обсудили с ректорами медицинских вузов Санкт-Петербурга вопрос подготовки кадров

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вместе с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко провели рабочие встречи с ректорами двух крупных медицинских вузов Санкт-Петербурга — государственного педиатрического медицинского университета и Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Встречи состоялись в рамках работы по решению кадрового вопроса в здравоохранении региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Вместе с руководителем педиатрического университета Дмитрием Ивановым первый вице-губернатор и председатель регионального комитета по здравоохранению обсудили перспективы сотрудничества в сфере детского здравоохранения, а также акушерства и гинекологии. Планируется, что администрация Псковской области будет развивать взаимодействие с учебным заведением. Особенно актуален этот вопрос в свете обеспечения кадрами Псковского перинатального центра.

С ректором университета имени И. И. Мечникова Сергеем Сайгановым Вера Емельянова и Марина Гаращенко обсудили вопросы подготовки специализированных кадров в больницы и поликлиники региона. Одно из направлений взаимодействия — поддержка кафедры развития регионального здравоохранения, которая создана в Псковской областной клинической больнице. Она дает возможность псковским студентам-целевикам проходить практику на базе лечебного учреждения в областной столице, а не в больницах Санкт-Петербурга. Тем самым будущий медик заранее знакомится с оборудованием и коллегами. Участники рабочей встречи также обсудили различные варианты функционирования кафедры.

Снижение кадрового дефицита в медицинских организациях - приоритет в работе губернатора Михаила Ведерникова и органов исполнительной власти Псковской области, и одно из магистральных направлений реализации национального проекта «Здравоохранение». На сегодняшний день в регионе действует ряд мер поддержки медицинских специалистов. Медики могут принять участие в программе «Земский доктор» и получить финансовую поддержку в размере до 1 млн рублей, а также воспользоваться условиями расширенного соцпакета, в который входит предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации, «подъемные» для молодых специалистов и многое другое. Не так давно, на встрече с лидером отраслевого профсоюза, в качестве дополнительных мер поддержки Михаил Ведерников предложил ввести предоставление льготного кредитования и земельных участков медработникам.