Общество

Псковское общество «Мемориал» проведет общероссийскую акцию «Возвращение имен» 30 октября

30 октября в День Памяти жертв политических репрессий, Псковское общество «Мемориал» проводит общероссийскую акцию «Возвращение имен».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском обществе «Мемориал», с 11 утра до 13:00 у закладного камня на месте будущего памятника Жертвам политических репрессий в сквере Мироносицкого кладбища на улице Коммунальная, 13 будет проводиться чтение имен псковичей и жителей псковской области, расстрелянных в период Большого Террора.

В 13:00 у Закладного камня в сквере Мироносицкого кладбища состоится траурный митинг и возложение цветов. Будет отслужена заупокойная лития.

Приглашаются все желающие присоединиться к поминовению жертв политических репрессий по спискам «Книги Памяти» Псковской области. Будут зачитываться имя и фамилия, возраст, профессия, дата расстрела.

Желающие могут продолжить чтение имен по спискам «Книги Памяти» Псковской области на акции «Молитва памяти» у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади, с 12 дня до 19 часов вечера.