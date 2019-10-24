Общество

Tele2 организует лекцию Александра Кузьмина о создании личного бренда в рамках проекта «Спичка»

Псков – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает беспрецедентный по масштабу проект – бесплатные лектории по всей стране. Компания организует сотни лекций от лидеров мнений и ведущих блогеров регионов. В Пскове в рамках проекта Tele2 организует лекцию Александра Кузьмина – известного бегуна, популяризирующего здоровый образ жизни.

Летом проект «Спичка» успешно прошел этап тестирования, и теперь Tele2 масштабирует его на всю Россию. В крупных городах страны оператор будет организовывать по две лекции ежемесячно – всего в 2019-2020 годах состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей. Лектории Tele2 откроются в Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове. Лекторы расскажут слушателям о том, как создать личный бренд, начать зарабатывать со студенческих лет и вывести видеоблог в топ на Youtube.

В Пскове проект «Спичка» начнется с лекции основателя и главного тренера школы бега «Pro Sport» Александра Кузьмина о том, как создать сильный личный бренд и продвигать его в социальных сетях. Лекция пройдет 30 октября в 18:30 в галерее «ЦЕХ» (ул. Пушкина, д. 13). Послушать лекцию и задать вопросы спикеру может каждый, но необходимо предварительно зарегистрироваться на событие.

Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. По всей стране со слушателями встретятся fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи, эксперты рекрутинга.

«Мы ориентируем проект «Спичка» на молодых прогрессивных людей, для которых важны самореализация и общественная польза. Представители поколения Z родились в эпоху развития интернет-технологий, поэтому их образ жизни, учеба и работа тесно связаны с цифровой средой. Tele2 как мобильный оператор не просто является посредником, но берет на себя более широкую роль. Проект имеет важное социальное значение и открыт всем желающим. Мы объединяем в офлайне молодую аудиторию и тех, к кому она прислушивается. Это не селебрити, но успешные представители местных сообществ. Они готовы поделиться секретами мастерства и тем, что наполняет их жизнь смыслом. В списке выступлений – только актуальные, полезные темы и советы, которые можно использовать для личного успеха и улучшения мира вокруг себя», -рассказала директор по управлению клиентским опытом Tele2 Нина Гюббенет.

Контакты для СМИ: Яна Балочкина, менеджер по работе со СМИ макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Санкт-Петербург, Приморский проспкт, 54, корпус 1, БЦ «Примиум». Телефон +7 (812) 989 20 20, доб. 24059, +7 921 329 06 61, Yana.balochkina@tele2.ru.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам II квартала 2019 года показатель NPS составил 43%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 14 п п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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