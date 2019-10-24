Общество

В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню вневедомственной охраны

Сегодня, 29 октября, в Пскове состоялось торжественное собрание, посвященное Дню подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в мероприятии приняли участие начальник регионального управления полковник полиции Игорь Иванов, начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области полковник полиции Геннадий Виноградов, ветераны, личный состав подразделения, а также представители региональной власти и силовых структур.

Поздравляя собравшихся с праздником, Игорь Иванов отметил, что вневедомственная охрана – одна из самых мобильных, технически оснащенных и профессионально подготовленных служб, которая эффективно выполняет комплекс важных задач. Сотрудники вневедомственной охраны, надежно обеспечивают защиту имущества всех форм собственности, участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

Полковник полиции Геннадий Виноградов поздравил личный состав отдела с 67-й годовщиной со дня образования подразделения и подчеркнул высокий уровень профессиональной выучки и технического оснащения современной вневедомственной охраны.

В ходе торжественного собрания, наиболее отличившие сотрудники поощрены ведомственными наградами, благодарностями и ценными подарками.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, который подготовили учащиеся Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В настоящее время в Псковской области под защитой вневедомственной охраны находится более 2000 объектов различных форм собственности. С начала года на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны области поступило свыше 3000 сигналов тревоги, пресечено более 900 попыток совершения правонарушений в отношении имущества физических и юридических лиц, а также правонарушений, совершенных на объектах и в местах проживания и хранения имущества граждан.

Напомним, история вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств». Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

С апреля 2016 года вневедомственная охрана входит в состав Росгвардии.