Общество

В Псковской области будет работать 29 площадок для сдачи Большого этнографического диктанта

В этом году на территории Псковской области будет организовано 29 площадок для сдачи Большого этнографического диктанта: шесть из них будут работать в Пскове, три в Великих Луках, остальные — в районах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Международная просветительская акция пройдет 1 ноября в 11.00. Ее участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Задания диктанта в этом году состоят из 30 вопросов: 20 общих для всех участников и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря.

Как подчеркивают организаторы, написание диктанта — отличная возможность оценить свои знания о народах, проживающих в России. В нашей стране этнографическая акция проводится уже четвертый год. В прошлом году в опросе приняли участие 392 тыс человек на более чем 4,5 тыс площадках в России и за рубежом.

В Псковской области число участников с каждым годом тоже растет. Если в 2016 году Большой этнографический диктант написали всего порядка 150 жителей Псковской области, то в 2018-м их было почти 600.

Большой этнографический диктант — одно из массовых мероприятий, которые пройдут в регионе ко Дню народного единства. Цель акции — содействие укреплению общегражданского единства и этнокультурного развития народов России.