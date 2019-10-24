Общество

Прокуратура обязала администрацию Себежского района обеспечить жильем сироту

Прокуратура Себежского района в связи с обращением местной жительницы, имеющей статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Себежского района, в ходе надзорных мероприятий установлено, на основании решения жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 году девушка включена в список лиц указанной категории, которые подлежат обеспечению жилым помещением.

В 2017 году она окончила обучение в образовательном учреждении среднего профессионального образования, однако в нарушение требований федерального законодательства администрация Себежского района не обеспечила сироту благоустроенным жильем, в результате чего она длительное время вынуждена была проживать в съемной квартире.

В этой связи прокуратура района направила в суд исковое заявление к администрации района об обязании обеспечить сироту жилым помещением.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

По мере вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой на контроль.