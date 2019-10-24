Общество

С августа в Псковской области возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесов

С августа текущего года возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесов. Об этом заявил сегодня, 29 октября, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции, посвященной результатам работы полиции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ситуация с незаконными рубками леса в регионе напряженная», - заявил начальник регионального УМВД, заметив, что в настоящее время ведомство тесно взаимодействует с прокуратурой и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Алексей Овсянников отметил, что для предотвращения незаконной деятельности «черных лесорубов» необходимо активно взаимодействовать с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой. Также руководитель ведомства пояснил, что за последнее время в регионе участились случаи, когда фиксируются факты незаконной рубки леса, но собственник земель неизвестен.