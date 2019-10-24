Общество

Лаборатория по геномным исследованиям появится в Пскове

Лаборатория по геномным исследованиям появится в Пскове. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если подрядчики не подведут с поставкой оборудования, то лаборатория планирует начать работу 1 декабря», - сказал он.

Сейчас, по словам Алексея Овсянникова, подобные экспертизы проводятся в Великом Новгороде. Практика показывает, что геномные исследования помогают в расследовании преступлений.

В Пскове есть специально обученные и подготовленные кадры, чтобы проводить такие исследования, пояснил начальник регионального УМВД.

Лаборатория по геномным исследованиям будет располагаться в Пскове на улице Белинского, 87а. На оборудование для проведения исследований было потрачено более 30 млн рублей.