Общество

Олег Брячак: В Псковской гордуме работают в основном вменяемые люди, с которыми приятно работать

«В Псковской городской Думе работают в основном вменяемые люди, с которыми приятно работать» - такое мнение высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«У нас в гордуме нет политического окраса, мы редко спорим на политические темы. В основном наши разногласия касаются вопросов улучшения жизни граждан, проживающих в Пскове, улучшения облика города. Мне приятно работать в гордуме, - отметил гость студии. - Особенно радуют одномандатники. Они переживаю за свои округа, выбивают деньги, спорят с городской администрацией».

Кроме того, Олег Брячак отметил, что депутаты гордумы подходят к рассмотрению вопросов с точки зрения здравого смысла, и поэтому поддерживают законодательные инициативы «Справедливой России», однако на уровне областного Собрания они по большей части не принимаются.