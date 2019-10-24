Общество

Медикам запретили быть неудовлетворенными своей работой и «лайкать» неудобные для руководства посты

Медикам запретили критиковать государство, быть неудовлетворенными своей работой и «лайкать» неудобные для руководства посты. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников.

Он поясняет, что данный факт следует из попавшего в Сеть приказа по Липецкой областной больнице № 2. Исходя из текста, документ вводит «самоцензуру» для сотрудников.

«Сотрудники должны соблюдать у себя на страницах в социальных сетях самоцензуру и анализировать свои высказывания, фото, видеоматериалы на предмет недопущения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб медицинской организации», - говорится в приказе.

В документе также отмечается, что в список запрещенных постов входят сообщения с критикой государства, высказывания о неудовлетворенности работой и нежелании ее выполнять, фотографии в непристойном виде, при распитии спиртных напитков и курении.

На основании данного документа Олег Хомутинников задается вопросом, «вернут ли далее крепостное право, отмененное в России в 1861 году?».