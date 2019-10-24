Общество

Псковская таможня информирует о правилах ввоза пиротехнических изделий

К новогодним праздникам большинство юридических и физических лиц готовятся заранее. Граждане закупают подарки, бронируют рестораны и залы для проведения корпоративных новогодних праздников. Атрибутом встречи нового года наряду с елкой, мандаринами и оливье во многих регионах нашей страны стали и пиротехнические изделия. О правилах ввоза гирлянд и пиротехнических изделий напоминает заместитель начальника Псковской таможни Юлия Тулумбасова.

«Физические лица могут ввозить в Россию световые бытовые гирлянды, в том числе елочные. Для таких товаров представление таможенным органам документа о подтверждении соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2013 года № 81, не требуется. Документы об оценке соответствия предоставляются только при таможенном декларировании данной категории товаров, в случае, если граждане намерены ввозить коммерческую партию бытовых световых гирлянд», - пояснила Юлия Тулумбасова.

Пиротехнические изделия в зависимости от содержания веществ и класса опасности могут относиться к товарам двойного применения, товарам, в отношении которых применяются меры экспортного контроля.

Ввоз пиротехнических изделий физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом/несопровождаемом багаже запрещен, так как товары, подлежащие экспортному контролю в соответствии с национальным законодательством, включены в перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. Также не допускается пересылка пиротехнических изделий в международных почтовых отправлениях. И ввозить пиротехнические изделия могут только юридические лица при наличии необходимых документов. При их ввозе нужно предоставить лицензию от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России и документ, который подтвердит соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Следует помнить, что законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность за несоблюдение юридическими и физическими лицами правил ввоза пиротехнических изделий.