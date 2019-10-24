Общество

Конкурс «Доброволец Псковской области» стартует 1 ноября

Конкурс «Доброволец Псковской области» стартует в регионе с 1 ноября. Он пройдет в 2 этапа: заочный - с 1 по 8 ноября и очный - 15 ноября. Место проведения - проектный офис «Команды 2018», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. Участниками могут стать физические и юридические лица, представители органов региональной власти, местных администраций и школьных отрядов.

Конкурс будет проводиться по нескольким направлениям: добровольчество Победы; социальное добровольчество; медицинское добровольчество; добровольчество в сфере культуры; добровольчество в чрезвычайных ситуациях; экологическое добровольчество; инклюзивное добровольчество и серебряное добровольчество.

Организатор мероприятия — управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.