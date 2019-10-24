Новинка от Nordman: женские мембранные сапоги

Внезапно в Псков пришло похолодание: уже через пару недель Gismeteo обещает до -15 градусов. Будет и первый снег, и первые морозы. То сыро, то холодно…
Идеальны для такой погоды сапоги на мембране.
Они теплые, не промокают и «дышат». Псковская фабрика Nordman, известная своим трепетным подходом к подобного рода обуви, как раз припасла к сезону такую новинку.
Модель получила название Nordman Selena.
Эти сапоги можно носить и в слякоть, и в мороз.
Мембранная ткань Nordman Tex «дышит» и защищает от мокрого снега.
Внутри натуральная шерсть (не менее 50%), которая абсолютно не колется.
Для удобства просушки (зимнюю обувь рекомендуется сушить после каждой прогулки) сделана съемная стелька.
Подошва имеет ассиметрично направленный рисунок, поэтому скользит гораздо меньше аналогов.
В отличие от клееной обуви, где используется подошва из резины или ТЭП, здесь более морозоустойчивый и «зимний» материал – полиуретан. Такая подошва отличается повышенной надежностью и долговечностью, поскольку отливается непосредственно на верх обуви («технология прямого прилива»). Она прочная и при этом достаточно гибкая.
Сапоги Nordman Selena выпускаются в 10 вариантах.
Часть из них уже доступна для покупки на сайте производителя. Остальные новинки появятся в ближайшее время.
Напомним, при заказе обуви Nordman через сайт фабрики доставка по Пскову курьером СДЭК осуществляется бесплатно. Подробности можно узнать по бесплатному телефону: 8 (800) 551-29-10