Общество

Новинка от Nordman: женские мембранные сапоги

Внезапно в Псков пришло похолодание: уже через пару недель Gismeteo обещает до -15 градусов. Будет и первый снег, и первые морозы. То сыро, то холодно…

Идеальны для такой погоды сапоги на мембране.

Они теплые, не промокают и «дышат». Псковская фабрика Nordman, известная своим трепетным подходом к подобного рода обуви, как раз припасла к сезону такую новинку.

Модель получила название Nordman Selena.

Эти сапоги можно носить и в слякоть, и в мороз.

Мембранная ткань Nordman Tex «дышит» и защищает от мокрого снега.

Внутри натуральная шерсть (не менее 50%), которая абсолютно не колется.

Для удобства просушки (зимнюю обувь рекомендуется сушить после каждой прогулки) сделана съемная стелька.

Подошва имеет ассиметрично направленный рисунок, поэтому скользит гораздо меньше аналогов.

В отличие от клееной обуви, где используется подошва из резины или ТЭП, здесь более морозоустойчивый и «зимний» материал – полиуретан. Такая подошва отличается повышенной надежностью и долговечностью, поскольку отливается непосредственно на верх обуви («технология прямого прилива»). Она прочная и при этом достаточно гибкая.

Сапоги Nordman Selena выпускаются в 10 вариантах.

Часть из них уже доступна для покупки на сайте производителя . Остальные новинки появятся в ближайшее время.

Напомним, при заказе обуви Nordman через сайт фабрики доставка по Пскову курьером СДЭК осуществляется бесплатно. Подробности можно узнать по бесплатному телефону: 8 (800) 551-29-10