Общество

В Пскове полицией возбуждены уголовные дела, связанные с нарушениями правил реализации алкоголя

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову в ходе проведенных мероприятий выявили около двадцати фактов незаконной розничной продажи алкоголя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Так, в 2018 году в Пскове арбитражным судом к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной продукции был привлечен индивидуальный предприниматель – житель областного центра, 1990 года рождения. А в июле 2019 года участковые уполномоченные полиции отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову в принадлежащем данному гражданину магазине на улице Советской вновь выявили факт незаконной розничной продажи алкогольной продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а именно – без лицензии и соответствующих разрешительных документов.

Таким образом, в период с июля по октябрь текущего года в ряде магазинов данного индивидуального предпринимателя полицейскими выявлено в общей сложности около двадцати фактов аналогичных нарушений. Из незаконного оборота изъято, в частности, 1148 литров водки, 912 литров вина и винных напитков, 523 литра пива, 412 литров спиртосодержащей жидкости, 64 литра коньяка.

В настоящее время возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4. «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что в соответствии с санкцией данной статьи незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года.