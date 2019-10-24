Ресторан «Инжир» приготовил особенное меню и программу для новогодних корпоративов

Многие думают, что до Нового года полно времени, и что забронировать зал для корпоратива можно успеть в любой момент. Но чтобы в конце ноября спешно не искать хоть какое-нибудь место для новогоднего торжества, позаботиться о месте празднования необходимо заранее.
Никаких пошлых конкурсов и вульгарных розыгрышей. Только улыбки, смех, приятный звон бокалов, отличное настроение и теплые воспоминания. Яркие концертные номера, сюрпризы, розыгрыш подарков. Ну и, конечно же, какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Эти добрые персонажи даже взрослым помогут вновь поверить в сказку.
Красоту вечера создаст не только праздничная атмосфера в интерьере самого ресторана, но и все его посетители. В программе красивые вечерние платья и костюмы, а в качестве главного аксессуара - блеск в глазах, который непременно украсит все фотографии с праздничного вечера.
Шеф-повар ресторана «Инжир» разработал для предновогодних вечеров особенное меню, призванное покорить сердце и, что самое главное, желудок даже самых взыскательных клиентов. Все блюда будут готовить на кухне ресторана «Инжир» специально для вечера. Приятный бонус - лояльная политика ресторана по алкоголю. Если вы не нашли в меню алкогольные напитки, которые предпочитаете, ресторан готов предоставить их по вашему запросу по доступным ценам.
«Наша главная задача - сделать этот вечер незабываемым для наших гостей. Над тем, чтобы все прошлом на самом высоком уровне, мы работаем уже сейчас. Уверены, что сможем приятно удивить своих посетителей, чтобы празднование Нового года в стенах ресторана «Инжир» стало для них доброй традицией», - рассказал администратор ресторана.
Количество мест ограничено. Уточнить свободные даты и забронировать столики можно по телефонам: + 7 (8112) 20-19-00 или 8900-999-999-1. Адрес ресторана «Инжир»: Псков, улица Кузбасской дивизии, дом 19.