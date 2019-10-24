Общество

Ресторан «Инжир» приготовил особенное меню и программу для новогодних корпоративов

Многие думают, что до Нового года полно времени, и что забронировать зал для корпоратива можно успеть в любой момент. Но чтобы в конце ноября спешно не искать хоть какое-нибудь место для новогоднего торжества, позаботиться о месте празднования необходимо заранее.

Новогодний корпоратив в ресторане «Инжир» - это праздник, продуманный до мелочей. Вам больше не придется ломать голову над программой вечера, думать, как угодить начальству или развеселить самых консервативных сотрудников вашей фирмы. Персонал ресторана «Инжир» берет эти заботы на себя.

Никаких пошлых конкурсов и вульгарных розыгрышей. Только улыбки, смех, приятный звон бокалов, отличное настроение и теплые воспоминания. Яркие концертные номера, сюрпризы, розыгрыш подарков. Ну и, конечно же, какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Эти добрые персонажи даже взрослым помогут вновь поверить в сказку.

Просто наберите номер 20-19-00 и предоставьте все хлопоты по организации незабываемого вечера персоналу ресторана «Инжир».

Красоту вечера создаст не только праздничная атмосфера в интерьере самого ресторана, но и все его посетители. В программе красивые вечерние платья и костюмы, а в качестве главного аксессуара - блеск в глазах, который непременно украсит все фотографии с праздничного вечера.

Шеф-повар ресторана «Инжир» разработал для предновогодних вечеров особенное меню, призванное покорить сердце и, что самое главное, желудок даже самых взыскательных клиентов. Все блюда будут готовить на кухне ресторана «Инжир» специально для вечера. Приятный бонус - лояльная политика ресторана по алкоголю. Если вы не нашли в меню алкогольные напитки, которые предпочитаете, ресторан готов предоставить их по вашему запросу по доступным ценам.

Ресторан «Инжир» предлагает своим клиентам несколько вариантов - стоимость предложения варьируется от 2500 рублей до 3300 рублей на персону. В стоимость включено: праздничная программа, сервировка, ужин, частичное обслуживание официантами (сервис).

«Наша главная задача - сделать этот вечер незабываемым для наших гостей. Над тем, чтобы все прошлом на самом высоком уровне, мы работаем уже сейчас. Уверены, что сможем приятно удивить своих посетителей, чтобы празднование Нового года в стенах ресторана «Инжир» стало для них доброй традицией», - рассказал администратор ресторана.

Количество мест ограничено. Уточнить свободные даты и забронировать столики можно по телефонам: + 7 (8112) 20-19-00 или 8900-999-999-1. Адрес ресторана «Инжир»: Псков, улица Кузбасской дивизии, дом 19.