Общество

«Золотой семьей России» стала семья Безобразовых из Себежского района

Семья Сергея и Алевтины Безобразовых из Себежского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Золотая семья России». Вместе с ними лучшими в стране по данной номинации признаны еще 14 семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Также победителями конкурса стали 70 семей в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций». Организаторы конкурса пригласили все семьи-победительницы в Москву в период с 29 по 31 октября для участия в двухдневной программе, включающей семейный праздник-знакомство, экскурсии и торжественную церемонию награждения.

Сергей и Алевтина Безобразовы прожили в браке 60 лет. Сергею Васильевичу сейчас 96 лет. Он доктор наук, участник Великой Отечественной войны (боевой путь начал в дивизии «Катюш» в 1942 году под Вязьмой, а завершил - в 1945-ом в Кенигсберге), стаж работы в НИИ Металлургии Челябинска более 50 лет. Алевтине Николаевне 83 года, она инженер-конструктор металлургического производства, многодетная мать.

Семейная пара воспитала четверых детей, один из которых приемный, а также 7 внуков и 9 правнуков. В Себежский район семья перебралась в начале 90-х годов. Как отмечают дети, родителей впечатлила местная природа.

Из-за преклонного возраста супруги не смогли лично отправиться в Москву, поэтому в торжественном мероприятии принимает участие их сын Дмитрий вместе со своей семьей.

Напомним, за право участвовать во всероссийском этапе конкурса боролись 17 семей из разных муниципалитетов Псковской области, но в итоге победителем стала семья Безобразовых.

Конкурс «Семья года» организован Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и проводится с 2016 года.