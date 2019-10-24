В Пскове открылся космический парк приключений

Совершить вояж на красную планету и поболтать с космонавтами можно с 26 октября в парке «Космодрайв».
Осеннее испытание для юных исследователей космоса и их родителей ждет всех, кто посетит семейный космический парк приключений «Космодрайв» в ТЦ «Максимус » по адресу Октябрьский проспект, 54
«Космодрайв» уже побывал в 23 городах России, Казахстане и Белоруссии, где собрал более 500 000 положительных отзывов. Мероприятие такого масштаба проходит в Пскове впервые.
Все 47 приключений включены в билет:
пройди тренировку астронавта на 15 космических аттракционах, где будет интересно даже самым маленьким;
выполни восемь космических квестов в виртуальной реальности;
задай вопрос космонавтам;
отправь послание на Марс, Юпитер и Венеру;
сделай селфи с легендарными киногероями из саги «Звездные войны»;
помоги отремонтировать космический корабль;
ощути взлет ракеты и многое другое!
Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь
Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только с 26 октября по 24 ноября в ТЦ «Максимус». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».
Сайт: https://космодрайв.рф
VK: https://vk.com/kosmodrive_pskov
Телефон 8 (911) 693 00 65
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