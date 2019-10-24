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Общество

В Пскове открылся космический парк приключений

30.10.2019 08:00|ПсковКомментариев: 0

Совершить вояж на красную планету и поболтать с космонавтами можно с 26 октября в парке «Космодрайв».

Космической станции на красной планете грозит опасность, спасти ее может только ваша семья. 

Осеннее испытание для юных исследователей космоса и их родителей ждет всех, кто посетит семейный космический парк приключений «Космодрайв» в ТЦ «Максимус » по адресу Октябрьский проспект, 54

«Космодрайв» уже побывал в 23 городах России, Казахстане и Белоруссии, где собрал более 500 000 положительных отзывов. Мероприятие такого масштаба проходит в Пскове впервые.

 

 

 

Космический парк — настоящая палочка-выручалочка для родителей, чей ребенок не хочется учиться или не интересуется наукой. Например, школьники узнают, что на разных планетах действует иная сила тяжести. Специальные весы покажут их венерианский, марсианский и юпитерианский вес. А в зонах виртуальной реальности детей отправят выполнять миссию на Марс или покажут настоящую жизнь на МКС.

Все 47 приключений включены в билет:

  • пройди тренировку астронавта на 15 космических аттракционах, где будет интересно даже самым маленьким;

  • выполни восемь космических квестов в виртуальной реальности;

  • задай вопрос космонавтам;

  • отправь послание на Марс, Юпитер и Венеру;

  • сделай селфи с легендарными киногероями из саги «Звездные войны»;

  • помоги отремонтировать космический корабль;

  • ощути взлет ракеты и многое другое!

«Космодрайв» будет работать только до 24 ноября

Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно.  Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь

Торопитесь в космический парк для всей семьи «Космодрайв»! Отправиться к звездам можно только с 26 октября по 24 ноября в ТЦ «Максимус». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Сайт: https://космодрайв.рф

VK: https://vk.com/kosmodrive_pskov

Телефон 8 (911) 693 00 65

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Источник: Псковская Лента Новостей
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