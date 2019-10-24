Общество

Олег Брячак: Центр защиты прав граждан — идеально работающий механизм помощи гражданам

Центр защиты прав граждан, созданный в российских регионах под эгидой партии «Справедливая Россия», — идеально работающий механизм помощи гражданам. Такое мнение высказал руководитель Псковского регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На территории регионов, где этот центр работает, зафиксировано огромное количество фактов положительного решения вопросов. Это реально работающий механизм. В Пскове наш центр находится на улице Яна Фабрициуса, 4. Там наши специалисты постоянно проводят консультирование граждан, объясняют, как работать, что делать, как разговаривать с чиновниками. Они имеют богатую судебную практику. Приходит человек - а они уже понимают, как будет развиваться решение его проблемы: есть перспективы либо это совсем безнадежно, и не надо тратить время», - рассказал гость студии.

В псковском Центре защиты прав граждан, по его словам, «не занимаются показухой - там реально решают вопросы». «Поэтому призываю жителей Псковской области доверять нашему инструменту. Если вы сталкиваетесь с произволом и бездействием, туда всегда можно прийти, вам все объяснят, причем, бесплатно», - заявил Олег Брячак.

Особенно, по его словам, актуален вопрос с недобросовестными управляющими компаниями. «Доходит порой до абсурда. Вопиющий случай с управляющей компанией «Пароменское». Она только одному «Горводоканалу» должна более 9 млн рублей. По-моему, она еще и теплосетям умудрилась задолжать», - рассказал депутат. Счета управляющей компании заблокированы. Псковичам, которые обратились с жалобами на УО «Пароменское», рекомендовано сменить управляющую компанию.