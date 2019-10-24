Общество

Житель Плюссы задолжал сыну более 120 тысяч алиментов

Прокуратура Плюсского района провела проверку соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве при взыскании алиментных платежей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей а прокуратуре Плюсского района, в ходе надзорных мероприятий установлено, что 36-летний житель поселка Плюсса Псковской области, имеющий на иждивении несовершеннолетнего сына, в отношении которого решением суда мужчине установлена обязанность по уплате алиментов, а также достоверно зная о возложенной на него судом обязанности уплачивать алименты, выплату денежных средств на содержание сына не производил.

В результате чего задолженность по алиментным платежам составила более 120 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в орган дознания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей.

Санкция ст.157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.