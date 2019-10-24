Общество

В УФСИН России по Псковской области прошло заседание коллегии по итогам деятельности за 9 месяцев 2019 года

Заседание коллегии по итогам деятельности за 9 месяцев 2019 года состоялось под председательством временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в мероприятии приняли участие заместители начальника управления, начальники отделов и служб аппарата управления, начальники учреждений. В рамках работы коллегии было проанализировано состояние всех направлений деятельности УФСИН за 9 месяцев текущего года.

В своем выступлении врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов подробно проанализировал обстановку в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона и подчеркнул остроту проблемных вопросов по отдельным отстающим направлениям деятельности служб и отделов подведомственных учреждений.

На конец отчетного периода фактическая численность спецконтингента в учреждениях УФСИН России по Псковской области составила 3219 человек. На учете уголовно-исполнительной инспекции состояло 2506 осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, что на 51 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках работы коллегии заместители начальника УФСИН доложили о текущем положении дел в структурных подразделениях региона, после чего был заслушан ряд руководителей подведомственных учреждений УИС области, допустивших упущения в работе, доложили о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений.

В целом оперативная обстановка в учреждениях УИС области оставалась стабильной. За истекший период преступлений и чрезвычайных происшествий в учреждениях не зарегистрировано, побегов из-под охраны и надзора не допущено. Медико-санитарная обстановка в исправительных колониях и следственных изоляторах области оставалась стабильной.

В завершение заседания коллегии были подведены итоги и поставлены задачи на предстоящий период.