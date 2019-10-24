Общество

Главу Пушкиногорского района обязали обеспечить жителей одной из деревень питьевой водой

В конце августа в прокуратуру Пушкиногорского района обратились жители деревни Коноплюшка сельского поселения «Велейская волость» с заявлением об обеспечении контроля по выявлению причин загрязнения озера Коноплюшенское.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пушкиногорского района, по данному факту была организована проверка, по результатам которой превышение предельно допустимой концентрации, установленной для вод водных объектов рыбохозяйственного водопользования не выявлено. Полученные пробы воды соответствуют СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Вместе с тем в ходе прокурорской проверки выяснилось, что озеро Коноплюшенское является единственным источником водоснабжения жителей указанного населенного пункта, иные источники питьевого водоснабжения, отвечающие требованиям законодательства, в деревне Коноплюшка отсутствуют. Однако, организация водоснабжения входит в полномочия администрации Пушкиногорского района.

В этой связи прокурором района в адрес главы Пушкиногорского района внесено представление с предложением незамедлительного организовать водоснабжение жителей деревни Коноплюшка питьевой водой, в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, соответствующей установленным требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.