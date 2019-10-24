Общество

Минпросвещения распорядилось провести в школах урок, посвященный столетию Михаила Калашникова

Министерство просвещения распорядилось провести в российских школах 10 ноября всероссийский урок, посвященный столетию со дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, сообщает радио «Эхо Москвы».

Согласно документу, который опубликован на официальном сайте министерства, тематические уроки могут быть проведены как в начальной, так и старшей школе. К этому могут привлечь сразу двух учителей – по основам безопасности жизнедеятельности и истории. В сценарии урока педагогам предлагают включить, В том числе, соревнование по сборке-разборке автомата Калашникова. При этом школьникам предложат сделать проектную работу – сравнить характеристики этого автомата с зарубежными образцами стрелкового оружия. В частности, с американским автоматом М-16. В рекомендациях Минпросвещения дается справка об автомате Калашникова, согласно которой он является самым распространенным оружием на планете: каждый пятый солдат в мире вооружен им, ежегодно от пуль этого автомата погибает четверть миллиона человек. В министерстве просвещения считают, что таким образом они помогут школьникам осмыслить масштаб личности и изобретения Калашникова, и воспитать в них чувство патриотизма, а также стимулировать интерес к службе в армии.

В рекомендациях Минпросвещения ученикам 10-11 классов предлагается обсудить переписку Михаила Калашникова с патриархом Кириллом.

Урок, приуроченный к 100-летию конструктора Михаила Калашникова, будет полезен всем школьникам. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал председатель Центрального совета общероссийского общественного движения «Всероссийское родительское собрание» Герман Авдюшин.

«Все юбилеи заостряют внимание подрастающего поколения на истории своей страны. Если юбилей создателя признанного во всем мире автомата Калашникова отметят в школах либо в виде урока, либо в виде сборки-разборки, либо в виде проектной деятельности, либо информационно, то это можно будет только приветствовать. Главное, чтобы это не было в извращенной форме и с перегибами на местах», — отметил он.

При этом Авдюшин подчеркнул, что рекомендация проводить урок сразу двум учителям лишена смысла.

«Любой физик или физкультурник, поскольку все они, так или иначе, служили, может прекрасно рассказать и провести этот урок. Не думаю, что на урок надо двух человек, это излишне», — заявил он.

Проведение в школах урока, посвященного 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, оправдано в связи с празднованием в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«В год празднования 75-летия Великой Победы нужен комплекс мероприятий – диктанты, занятия, приглашения ветеранов, рассказы о реальных потерях на войне. А это – одна из форм», — сказал он.

По словам Онищенко, школа должна готовить юношей к службе в армии, в том числе организовывая такие уроки.

«Что такое автомат, как его разбирать, сегодня для мальчишки знать надо. Это его военная подготовка, ему будет проще в армии находиться. Эта тема не снята с повестки дня. Подготовка мужчины к службе в армии должна быть», — заявил он.

В частности, чиновники предложили включить в план урока соревнования по сборке-разборке автоматов Калашникова АК-47 и АК-74.