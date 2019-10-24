Общество

В правительстве задумались об увеличении количества нацпроектов

В правительстве задумались об увеличении количества нацпроектов с 12 до 15. Об этом в интервью «Известиям» заявил первый замглавы Минфина Леонид Горнин.

«Есть идея увеличить количество проектов, возможно даже до 14 или 15. Но они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи», - сообщил он.

По словам замминистра, в качестве примера можно отдельно выделить нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и создать нацпроекты для развития сельского хозяйства.

Работы над дополнительными нацпроектами пока находятся в стадии обсуждения и даже в случае одобрения этой идеи финансирование проектов до 2024 года меняться не будет.