Общество

В Федеральной службе судебных приставов рассказали о проблеме идентификации должников

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали, что для ареста счетов и списания с них средств ее сотрудники отправляют в банк лишь ФИО и дату рождения должника. Это может привести к тому, что расплачиваться по чужим долгам будет тезка недобросовестного заемщика.

Как пишут «Известия», в настоящее время в стране не действует закон, который защищает «двойников» от ошибок судебных приставов. В ФССП планировали создать реестр полных тезок, однако он так и не заработал.

В Минюсте РФ отметили, что в закон «Об исполнительном производстве» уже внесены поправки (ФЗ от 28.11.2018 № 451), которые обяжут судебных приставов сообщать более подробную информацию о должнике для его точной идентификации. Однако они вступят в силу лишь 30 марта 2020 года.

В настоящее время в ФССП советуют гражданам проверять сведения о наличии либо отсутствии задолженности в «Банке данных исполнительных производств».