Общество

Российским школьникам предложили устроить патриотический флешмоб

Ученикам 8-9 классов российских школ предложили провести акцию «Я люблю свою страну» в Instagram. Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства просвещения России, передает РИА Новости.

Акция будет приурочена ко Дню народного единства. Участникам предложили выкладывать в соцсеть фотографии природы и совместные снимки с друзьями или родными под хештегом #Ялюблюсвоюстрану.

Акцию предлагается провести во внеурочное время. В ее рамках ученики смогут поделиться знаниями «о России и дружбе» через фотографии. Задача акции — показать особенности жизни в своем населенном пункте или регионе, чтобы сформировать «любовь к своей малой родине, дружбу и взаимопонимание между народами, проживающими в многонациональном регионе».

Как отметило РЕН ТВ, завершить праздник посоветовали флешмобом «Россия объединяет» — его участники должны будут выстроить слово «Россия» из воздушных шаров.

Ученики младших классов могут рассказать о Смутном времени и пояснить, почему освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году стало официальным праздником в России. Также предлагается обсудить с детьми смысл понятия «Единство». Для этого с детьми можно провести игру «Мы дети твои, Россия» — в ней школьники в том числе должны объяснить, как понимают строчки из гимна «Россия — священная наша держава», «Братских народов союз вековой» и «Предками данная мудрость народная».