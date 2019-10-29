Общество

Гордума Пскова сложила депутатские полномочия коммуниста Александра Тимофеева

Псковская городская Дума на сессии 30 октября согласовала досрочное прекращение полномочий депутата Александра Тимофеева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснил докладчик по вопросу, председатель правового комитета гордумы Эдуард Белов, депутат решил покинуть гордуму по собственному желанию. 21 октября в гордуму от него поступило соответствующее заявление.

Напомним, Александр Тимофеев был избран депутатом гордумы текущего созыва по единому избирательному округу от КПРФ. Ранее в интервью Псковской Ленте Новостей он объяснил свое желание сложить полномочия намерением сосредоточиться на решении вопросов, связанных с развитием ветеранской организации правоохранительных органов.