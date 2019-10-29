Общество

Геронтоволонтеры Псковского Красного Креста встречали детей свежей выпечкой

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» геронтоволонтеры встретились с учащимися Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области в специально созданном модульном «мини-кафе» Красного Креста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Встречу открыл председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский, который познакомил детей с проектом, благодаря которому стала возможна такая встреча. Также было, в доступной форме для детей, рассказано об образовании Российского Красного Креста и о благотворительной деятельности организации, которую Красный Крест проводит уже более 150 лет.

Порадовать детей, посетивших Псковский Красный Крест, геронтоволонтеры решили вкусной выпечкой, приготовленной по домашним рецептам. Создав атмосферу домашней обстановки,бабушки-волонтеры угощали детей пирожками и чаем.

За чашкой чая дети с большим интересом слушали рассказы старших и ели вкусную выпечку. Пожилые участники проекта рассказали о том, кем они работали, где жили и учились.

В конце встречи дети поблагодарили геронтоволонтеров за интересную беседу и вкусное угощение.

Напомним, что встреча-угощение в клубе «Здоровое питание» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.