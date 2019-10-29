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Общество

Профильную смену «Поверь в себя!» открыли полицейские в детском лагере

30.10.2019 11:00|ПсковКомментариев: 0

«Поверь в себя!» - под таким девизом пройдут осенние каникулы для 68 подростков на спортивной базе «Юность» в Островском районе.

Профилактическое мероприятие проводится на территории региона по инициативе УМВД России по Псковской области. В проекте, кроме стражей порядка, задействованы представители органов образования, медицины и спорта, общественности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, участники профильной смены - подростки, приехавшие из разных районов области, в торжественной обстановке дали старт проекту. Почетными гостями мероприятия стали председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов и Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова.

Гости отметили, что ребят на протяжении недели ожидает множество интересных мероприятий под руководством наставников – волонтеров и пожелали им верить в себя и реализовать все свои возможности в спорте и творчестве.

Первый день в лагере был для школьников богатым на события. Организаторы приготовили немало спортивных и игровых мероприятий. Отряды профильной смены приняли участие в Спартакиаде, сдавали нормы ГТО и знакомились друг с другом в процессе познавательной игровой деятельности.

«Мы подготовили для детей разноформатные виды активности. В первую очередь мероприятия будут направлены на формирование осознанного отношения к собственной личности и ее роли в общественной жизни, а также самореализацию ребят в профессиональной деятельности, спорте и творчестве», - отметила руководитель профильной смены подполковник полиции Ирина Корнейчук.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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