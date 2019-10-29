Общество

Чаще писать про депутатов гордумы Пскова попросил газету «Псковские новости» Григорий Турчин

Чаще писать про деятельность депутатов Псковской городской Думы попросил муниципальную газету «Псковские новости» председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующую просьбу он высказал на сегодняшней сессии при рассмотрении вопроса о согласовании кандидатуры Артема Татаренко на должность директора - главного редактора газеты «Псковские Новости».

Напомним, Артем Татаренко работает в должности и.о. директора-главного редактора несколько месяцев. Для его назначения без приставки «и.о» требовалось согласование трех учредителей газеты. Согласие администраций Пскова и области получено, и теперь требуется согласие городской Думы. Решение депутаты будут принимать тайным голосованием.

В беседе с Артемом Татаренко Григорий Турчин высказал мнение, что газета до сих пор в основном освещала деятельность главы города, а работа остальных депутатов освещалась по остаточному принципу. «Депутаты тоже работают, не надо писать только о первом лице», - попросил парламентарий. Артем Татаренко пообещал, что редакция газеты заведет специальную рубрику, посвященную деятельности депутатов.

Между тем, депутат Дмитрий Пермяков повторил озвученное ранее мнение по поводу качества муниципальной газеты: о том, что газета должна быть более интересной, оправдывать выделяемые на нее средства бюджета и усовершенствовать свою электронную версию.

Артем Татаренко отметил, что за время своей работы в издании постарался подробно вникнуть во все аспекты. «Есть, над чем работать, мы с коллективом к этому готовы», - сказал он.