Общество

Галину Неваленную включили в состав фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме

Депутаты Псковской городской Думы на сессии 30 октября внесли изменения в персональный состав думских комитетов и комиссий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, новоиспеченный Дмитрий Пермяков («Яблоко») включен в состав правового и бюджетного комитетов, а депутат Александр Тимофеев, который решил по собственному желанию сложить депутатские полномочия, исключен из состава бюджетного комитета и комитета по земельным вопросам.

Кроме того, депутаты внесли изменения в состав фракций гордумы, включив Дмитрия Пермякова в состав фракции «Яблока», а Галину Неваленную - в состав фракции «Единая Россия». Между тем, сложившего полномочия Александра Тимофеева исключили из состава фракции КПРФ.