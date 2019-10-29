Псковский город Дно может стать самым веселым населенным пунктом России

Сервис путешествий Туту.ру запустил девятый раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе путешествий. Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 финалистов. Итоги конкурса будут подведены в конце ноября.
За победу поборятся населенные пункты из Калининградской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей, республики Карелии и Ненецкого АО. Голосование продлится до 23 часов 59 минут по московскому времени 2 ноября.
Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета». Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру вКонтакте и на странице проекта Туту.ру.
Новая десятка претендентов:
Щеглы (Калининградская область);
Рюмки (Ленинградская область);
Дно (Псковская область);
Жадины (Новгородская область);
Лужа (Ленинградская область);
Косые Харчевни (Ленинградская область);
Улитина Новинка (Республика Карелия);
Африканда (Мурманская область);
Мгла (Ненецкий АО);
Морозилка (Архангельская область).
На странице проекта можно найти истории происхождения всех этих названий, а также прочитать про предыдущих участников.
Веселое название, которое наберет максимальное количество голосов в своей десятке, попадет в финальный этап. Напомним, в финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Мутный Материк (республика Коми) и Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь).