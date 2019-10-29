Общество

Псковский город Дно может стать самым веселым населенным пунктом России

Сервис путешествий Туту.ру запустил девятый раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе путешествий. Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 финалистов. Итоги конкурса будут подведены в конце ноября.

За победу поборятся населенные пункты из Калининградской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей, республики Карелии и Ненецкого АО. Голосование продлится до 23 часов 59 минут по московскому времени 2 ноября.

Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета». Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру вКонтакте и на странице проекта Туту.ру.

Новая десятка претендентов:

Щеглы (Калининградская область); Рюмки (Ленинградская область); Дно (Псковская область); Жадины (Новгородская область); Лужа (Ленинградская область); Косые Харчевни (Ленинградская область); Улитина Новинка (Республика Карелия); Африканда (Мурманская область); Мгла (Ненецкий АО); Морозилка (Архангельская область).

На странице проекта можно найти истории происхождения всех этих названий, а также прочитать про предыдущих участников.

Веселое название, которое наберет максимальное количество голосов в своей десятке, попадет в финальный этап. Напомним, в финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Мутный Материк (республика Коми) и Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь).