Общество

Депутаты Псковской гордумы согласовали изменения в структуре администрации Пскова и ее подразделений

Депутаты Псковской гордумы согласовали изменения в структуре администрации Пскова и ее подразделений, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной сессии 30 октября.

В частности, в связи с переходом кассового обслуживания исполнения бюджета города Пскова в управление Федерального Казначейства по Псковской области с 10 января 2020 года казначейский отдел в городском финансовом управлении ликвидируется. Кроме того, функции отдела экономики и финансового контроля работы муниципальных предприятий города Пскова в передаются администрацию города Пскова.

Специально для этого в структуре администрации предлагается создать отдел по работе с муниципальными предприятиями. Основными его функциями будут финансовый анализ деятельности муниципальных предприятий, подготовка материалов к заседаниям балансовых комиссии, финансовый анализ деятельности учреждений «Служба благоустройства города» и «Жилище», контроль за исполнением контрактов по реализации проектов модернизации системы коммунальной инфраструктуры, программ приграничного сотрудничества и другие контрольные функции.

После вступления в силу изменений в структуре финуправления останутся бюджетный отдел; экономический отдел; отдел бухгалтерского учета и отчетности; организационно-контрольный отдел; отдел методологии и информационного обеспечения бюджетного процесса.

Как ранее сообщала начальник финансового управления Тамара Винт, шесть сотрудников в результате структурных изменений покинут городское финуправление. Предварительно вопрос с их дальнейшим трудоустройством решен.

Кроме того, внесены изменения в структуру УГХ Пскова и управления по учету и распределению жилой площади. В частности, ликвидируется дорожный отдел УГХ. Вместо него будет создано два отдела: отдел по обеспечению сохранности автодорог и проектно-технический отдел. Делается это в целях обеспечения бесперебойного движения автотранспорта и выполнения предписания прокуратуры, пояснил представитель УГХ. Для реализации данных структурных изменений потребуется ввести четыре штатных единицы.

В ходе обсуждения структурных изменений у депутатов возник вопрос, не приведет ли это к увеличению бюджетных затрат, на что представители администрации пояснили, что все структурные изменения произойдут за счет внутренних передвижек и не приведут к увеличению затрат.