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Общество

Благодаря наказам депутатов регионального парламента две псковские деревни получат ФАПы, а Яммская школа - частичный ремонт

30.10.2019 11:02|ПсковКомментариев: 0

В деревне Большое Загорье Карамышенской волости в декабре текущего года откроется фельдшерско-акушерский пункт. Такой ответ дала администрация Псковской области по наказу депутата регионального парламента Александра Котова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, наказы депутатов рассматривались сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Жители деревни Заречье Новоржевского района также в своем наказе попросили сделать капитальный ремонт некогда работавшего ФАПа. Им предложена альтернатива - использование мобильного ФАПа, что достаточно широко практикуется на территории Псковской области. Работать мобильный ФАП будет по согласованному графику. По словам представителя регионального комитета по здравоохранению, он уже поступил в эксплуатацию.

Также депутаты рассмотрели наказ депутата Владимира Янникова по ремонту Яммской средней школы от жителей деревни Партизанское. Здесь ответ региональных властей не столь оптимистичен: по предварительной оценке, предусмотреть средства в областном бюджете на капремонт школы не представляется возможным. «В случае поступления дополнительных средств из федерального бюджета, возможно вернуться к этому вопросу», - говорится в заключении.

Пока в ближайший план ремонтов образовательных учреждений включен лишь ремонт кровли в объеме 400 тысяч рублей. Замена окон в Яммской школе и местном детском саду включены в план 2023 года, поскольку включить эти пункты в более ранний план у региональных властей пока нет возможности.

Владимир Яников в ходе обсуждения наказа обратил внимание, что замена окон требует 200 тысяч рублей – деньги, по его словам, не настолько большие. В региональном комитете по образованию ответили, что постараются включить эти работы в текущий план.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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