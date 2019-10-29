Общество

Депутаты Псковской гордумы внесли изменения в Порядок изъятия и отправки на утилизацию ртутьсодержащих отходов

Депутаты Псковской гордумы внесли изменения в Порядок изъятия и отправки на утилизацию бесхозяйной ртути и ртутьсодержащих отходов на территории города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии 30 октября.

Как пояснил начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, данный документ в последней редакции был утвержден в 2013 году и уже не соответствует действующему законодательству, на что прокуратура обратила внимание в представлении в адрес администрации города.

Суть изменений в Порядок как раз и состоит в том, чтобы привести его соответствие. Территориальной схемой обращения с отходами Псковской области утвержден перечень организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов I-III классов опасности. Муниципальное предприятие «Экология» ликвидировано и исключено из списка организаций, осуществляющих эти функции.

В связи с этим при обнаружении бесхозной ртути следует сообщать об этом в отдел Единой дежурно-диспетчерской службы комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова. Затем информация будет передана в специализированную организацию, которая по договору с управлением городского хозяйства проведет изъятие и отправку на утилизацию опасных отходов.

В ходе обсуждения вопроса депутаты высказали предложение усилить информирование жителей Пскова в этом направлении, чтобы предупредить образование стихийных свалок ртутьсодержащих отходов.