Общество

Здание будущего гимнастического зала на Коммунальной в Пскове передано в управление Машиностроителю

Здание будущего гимнастического зала на Коммунальной, 25 передано в оперативное управление МБУ «Стадион «Машиностроитель». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии городской Думы 30 октября.

Напомним, ранее это здание находилось в ведении МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат», а впоследствии в нем было решено обустроить «Немов-центр» для занятия псковичей, преимущественно детей, гимнастикой.

«После того, как здание изъяли из ведения Банно-прачечного комбината, оно осталось без хозяина. Сделана проектно-сметная документация по его приспособлению под гимнастический зал, и теперь здание надо закрепить за каким-то учреждением, чтобы проводить дальнейшие мероприятия», - пояснила замглавы администрации Пскова Валентина Зубова.

После того, как здание перейдет в оперативное управление МБУ «Стадион «Машиностроитель», данное учреждение будет заниматься дальнейшим развитием зала и в том числе осуществлять его охрану.