Общество

Вертолетная площадка может появиться в Пскове на улице Кузбасской дивизии

Вертолетная площадка может появиться в Пскове в рамках реконструкции улицы Кузбасской дивизии. Об этом сообщила на сессии Псковской городской Думы 30 октября заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова в рамках рассмотрения вопроса о передаче здания будущего Немов-центра в оперативное управление МБУ «Стадион «Машиностроитель».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме Денис Иванов поднял вопрос о необходимости организации достаточного количества парковочных мест в районе этого здания, особенно если учесть, что оно находится в непосредственной близости от городской, детской областной больниц и Перинатального центра.

Валентина Зубова пояснила, что в настоящее время разыгрывается аукцион на разработку проектно-сметной документации улицы Кузбасской дивизии в части ее продолжения от улицы Народной до примыкания с Юбилейной. «Задание на проектирование мы закладывали с учетом обустройства парковок для Перинатального центра и здания бывшей женской консультации. Также предусматриваем там вертолетную площадку для санавиации, поэтому рассматриваем эту территорию в комплексе», - пояснила замглавы администрации Пскова.

Депутат Александр Баев высказал предложение впоследствии передать парковки на баланс области, чтобы их содержание не легло бременем на городской бюджет. Валентина Зубова пообещала, что вопрос отчуждения данных парковок третьим лицам с последующей передачей на содержание за счет средств областного бюджета будет проработан.