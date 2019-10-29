Общество

Псковская гордума согласовала кандидатуру Артема Татаренко на должность главного редактора газеты «Псковские Новости»

Псковская городская Дума согласовала кандидатуру Артема Татаренко на должность директора - главного редактора муниципального автономного учреждения муниципального образования «город Псков» «Редакция газеты «Псковские Новости», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии 30 октября.

Напомним, Артем Татаренко работает в должности и.о. директора-главного редактора несколько месяцев. Для его назначения без приставки «и.о» требовалось согласование трех учредителей газеты: администраций Пскова и области (получено ранее) и городской Думы.

Тайным голосованием за назначение Татаренко директором - главным редактором «Псковских новостей» выступили 19 депутатов, против - 1.

Ранее депутаты высказали ряд пожеланий по улучшению качества муниципальной газеты, повышению эффективности расходования средств, выделяемых на газету из бюджета. Кроме того, депутаты призвали Артема Татаренко улучшить сайт газеты, который, по их мнению, устарел и морально, и физически.

Артем Татаренко работал в должности и.о. директора - главного редактора муниципальной газеты с начала июля, а до этого был принят в штат на должность начальника рекламного отдела редакции. До его назначения пост директора - главного редактора газеты занимала Светлана Андреева.

До прихода в газету Артем Татаренко работал в должности заместителя начальника управления культуры администрации Пскова. Окончил Псковский областной колледж культуры, много лет занимается продюсерской деятельностью и работает в сфере медиатехнологий. Имеет опыт работы на госслужбе. За годы профессиональной деятельности у него сложились тесные контакты с государственными органами власти и коммерческими структурами. С ноября 2016 по октябрь 2017 года являлся директором Псковской областной филармонии.