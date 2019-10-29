Общество

Справедливороссы предложили выплатить детям войны к 75-летию Победы 2000 рублей

Справедливороссы предложили выплатить детям войны к 75-летию Победы 2000 рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Депутат Наталья Тудакова («Справедливая Россия») рассказала, что закон Псковской области «О детях войны, проживающих в Псковской области», принятый Псковским областным Собранием депутатов 29 ноября 2018 года определил статус детей войны, проживающих в регионе, порядок его присвоения, а также меры социальной поддержки, а именно внеочередной прием в государственные учреждения социального обслуживания Псковской области и внеочередное оказание медицинской помощи в государственных медицинских организациях Псковской области.

Так, детям войны, проживающим в Псковской области и имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 355 рублей в соответствии с Законом Псковской области «О ветеранах труда Псковской области». Гражданину, имеющему одновременно право на ежемесячную денежную выплату по другим основаниям, предоставляется одна ежемесячная денежная выплата по выбору гражданина.

Предлагаемым законопроектом предлагается дополнить закон «О детях войны, проживающих в Псковской области» нормой, в соответствии с которой граждане, относящиеся к указанной категории, смогут получать дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной выплаты к юбилейным датам Дня Победы в размере 2000 рублей, «с целью признания на региональном уровне вклада детей Великой Отечественной войны и тружеников тыла в Победу, а также позволит хотя бы частично улучшить их материальное положение в столь сложный социально-экономический период».

«На федеральном уровне статус «детей войны», несмотря на неоднократные законодательные инициативы и обещания, до сих пор не определен, не установлены меры их социальной поддержки. Следующий год - это год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и мы обязаны признать вклад «детей войны» и тружеников тыла в эту Победу, хотя бы в преддверии юбилейной даты. Тем более, речь идет о глубоко пожилых людях, это героическое, но, увы, уходящее от нас поколение и мы должны успеть выполнить свой долг перед ними», - отметила Наталья Тудакова.

В случае принятия данного законопроекта, первую выплату «дети войны Псковской области» смогут получить в 2020 году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«В настоящее время изыскать дополнительные средства для реализации этого законопроекта не представляется возможным, особенно с учетом требований Минфина о сбалансированности регионального бюджета», - такое мнение озвучила представитель правого управления администрации Псковской области.

В рамках заседания бюджетного комитета депутаты регионального парламента не поддержали проект закона.