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Как выбрать качественный мужской спортивный костюм

В гардеробе каждого мужчины должен быть спортивный костюм, это может быть изделие для прогулок, пробежек, выезда на природу и посещения спортивного зала. Практически для каждого случая желательно выбирать отдельное изделие. При этом выбору нужно уделить особое внимание, так как мода на sport-style не менее капризна, чем на любой другой. Костюм спортивный мужской, он должен отвечать следующим требованиям.

Правила выбора:

Брюки и мастерка не должны сковывать движений.

Большое значение имеет состав ткани, из которой шьют мужские спортивные костюмы. Она должна пропускать воздух, поглощать влагу, поддерживать оптимальную температуру тела (не перегревая и не охлаждая его). Известные бренды используют велюровые, смесовые, болоньевые, модели, но оптимальным вариантом считаются изделия, состав которых включает 98% хлопка и 2% эластана. Такие костюмы не выцветают, не растягиваются и прослужат достаточно долго.

Качество пошива. Обратите внимание на швы, они должны быть ровными, без торчащих ниток.

Размер. Специалисты рекомендуют покупать мужские спортивные костюмы четко по размеру, в противном случае они будут вызывать дискомфорт.

Сезонность. Приобретая изделия, учтите, что для лета они должны быть выполнены из более легких тканей, а для зимы – из более плотных, не продуваемых с утеплителями.

Модель. В продаже представлен широкий выбор моделей. Это могут прямые, зауженные, на кулиске или резинке брюки, мастерка, пиджак, толстовка и др.

Выбираем костюм с учетом разных случаев

Если вы покупаете костюм для занятий в спортзале, тогда остановите выбор на самом просто варианте – майка и брюки из трикотажной ткани. Существуют специальные модели, их особенность в том, что они имеют минимум отделки (нет шнурков, карманов и других элементов). При этом брюки не должны быть в меру длинными и не очень широкими, желательно резинкой внизу, она необходима для поддержания теплового баланса. Ткань должна быть гигроскопичной и дышащей, в идеале – это хлопок и небольшое количество эластана.

Теплый спортивный костюм необходим для тех, кто часто отправляется на прогулку на природу, занимается зимними видами спорта. Это должно быть изделие из легкой, но теплой ткани с эффектом теплосбережения, для этого используют мембранный утеплитель.

Сегодня мужские спортивные костюмы изготавливаются не только с учетом качества, комфорта, тепла, практичности и удобства, производители стараются наделить свою продукцию стильным дизайном, поэтому в продаже представлен широкий ассортимент моделей для молодежи, среднего и более старшего поколения. Они отличаются между собой фасоном, наличием дополнительных аксессуаров, покроем, цветовыми комбинациями, тканями и т. д., поэтому проблем с выбором у вас не возникнет.

Мужские спортивные костюмы в Москве можно приобрести в специализированном интернет-магазине с доставкой на дом, для правильного выбора размера воспользуйтесь размерной сеткой, обязательно изучите описание изделия, состав, при необходимости задайте вопросы менеджеру.