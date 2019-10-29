Бюджетный комитет регионального парламента поддержал увеличение минимального размера взноса на капремонт в Псковской области. Размер ежемесячного платежа за капитальный ремонт предложено увеличить в Псковской области в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.
Согласно законопроекту, минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в следующем году может повыситься на 27 копеек и составить 7,08 рублей за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках - 8,25 рублей за квадратный метр, предложенное повышение для этой категории жилых домов по сравнению с текущим годом составляет 31 копейку.
В пояснительной записке к документу, указано, что минимальный размер взноса определен на основании расчетного значения платежа, который обеспечит, при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации региональной программы капитального ремонта, финансирование перечня минимально необходимых услуг и работ по капремонту без привлечения финансовой бюджетной поддержки, а также с учетом инфляционных процессов и принципа доступности размера взноса для граждан. Относительно 2019 года предложенное увеличение составляет 3,9 процента, год назад повышение было утверждено в размере 4,7 процента.
Напомним, что согласование депутатами регионального парламента минимального размера взноса на капремонт предусмотрено нормами закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».