Общество

Ждущие годами капремонта медучреждения Псковской области могут отремонтировать до 2024 года в рамках госпрограммы

Давно назревший ремонт Карамышевского филиала Псковской межрайонной больницы будет включен в разрабатываемую программу модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области на 2020-2024 годы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании парламентского комитета сообщил сегодня, 30 октября, заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов в ходе обсуждения наказов депутатам.

Депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов (КПРФ) рассказал, что в его адрес от жителей села Карамышево поступил наказ о проведении капитального ремонта местного медицинского учреждения, на что требуется 2,5 млн рублей.

Денис Иванов в ответ отметил, что в настоящий момент состояние зданий удовлетворительное. Однако в 2020 году планируется замена полов на первом и втором этажах, поскольку они «плавающие» и представляют определенную опасность для пациентов учреждения.

«С момента рассмотрения данных наказов прошло время, было принято поручение президента о развитии первичного звена здравоохранения. В рамках этой программы сейчас проводится комплексная инвентаризация всех объектов в регионе», - добавил чиновник.

По его словам, на базе этой информации, которая поступает в федеральный регистр, Псковской областью будет защищена профильная программа, под которую регион рассчитывает получить федеральные средства. Программа будет рассчитана на 2020-2024 годы.

Денис Иванов заверил, что в программу будут включены абсолютно все объекты первичного звена, если им требуется капитальный ремонт. «Сейчас идет заполнение паспортов медицинских организаций, эта работа будет проводиться до середины ноября. По планам, срок старта программы - 1 июля следующего года», - заключил он.

Отвечая на вопросы депутатов, Денис Иванов отметил, что решение об объемах финансирования будет принимать Минздрав. Однако председатель парламентского комитета по бюджету Борис Полозов отнесся скептично к этому замечанию: «Дай-то бог, но насколько я знаю, федеральные средства просто так не дают. Мы можем попросить и 3 млрд рублей, но дадут ли их нам?».