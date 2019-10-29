Общество

Росгвардия встретила участников Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои»

В Москву для участия во Всероссийском проекте «Дети-герои» со всей страны прибыли ребята, проявившие личное мужество в экстремальных ситуациях и спасшие человеческие жизни. Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» проводится под эгидой Совета Федерации и при поддержке Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, двадцать юных героев, которые прибыли из Бурятии, Башкортостана, Дагестана, Приморского края, Хабаровской, Оренбургской, Кировской, Томской, Омской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тамбовской, Ярославской, Воронежской, Челябинской областей и Ханты - Мансийского автономного округа, в столице встретили представители Росгвардии.

Специально для ребят организована насыщенная программа. Дети посетят исторические достопримечательности Москвы, совершат увлекательное «Кругосветное путешествие» в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». В отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского ребята увидят дефиле роты почетного караула и побывают в музее легендарного соединения.

Кроме того, офицеры Росгвардии познакомят детей с жизнью кадет в Московском президентском кадетском училище им. М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации и расскажут о его истории. 1 ноября в Совете Федерации состоится чествование детей-героев.

Напомним, от Псковской области в мероприятии принимает участие 15-летний житель Пскова Иван Степанов, который 19 июня 2019 года спас ребенка, который упал в реку Пскову в районе пешеходного моста.