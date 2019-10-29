Общество

Накануне 100-летия со дня рождения Калашникова росгвардейцы провели «Урок мужества» в Пскове

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области провели урок мужества в «Гуманитарном лицее», посвященный 100-летию со дня рождения всемирно известного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В начале встречи бойцы спецподразделения рассказали школьникам об известных фактах из жизни выдающегося оружейного конструктора Михаила Тимофеевича, о его роли в укреплении оборонной мощи России, его участии в Великой Отечественной войне, тяжелом ранении и непростом пути от сержанта танковых войск до генерал-лейтенанта.

Спецназовцы также рассказали ребятам об истории создания войск правопорядка и текущих задачах, стоящих перед Росгвардией, показали фильм об участии ОМОН в событиях на Северном Кавказе и операциях на территории Псковской области. После этого ребята смогли почувствовать себя в роли сотрудников Росгвардии: примерить на себя защитный шлем и бронежилет.

В завершение встречи офицеры ответили на вопросы ребят об особенностях своей работы.