Общество

Виктор Антонов о простаивающем дорогостоящем оборудовании в больницах: Это не просто проблема, это - разгильдяйство

В медучреждения Псковской области закупается дорогостоящее оборудование, а затем оно просто простаивает. Причем такая порочная практика уже существует на протяжении десятилетий. На этот факт указал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике, вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов в ходе обсуждения проекта постановления правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дорогостоящее эндоскопическое простаивает, например, в Бежаницкой больнице, потому что там нет специалистов, способных с ним работать, а теперь чиновники говорят, что оно успело морально устареть.

«Что значит - морально устарело? – возмутился Виктор Антонов. - Для нас это мораль растягивается на десятилетия. Что с ним могло случиться за семь лет? Это хорошее качественное японское оборудование. Причина его неиспользования заключается не только в нехватке специалистов. И это не просто проблема, а разгильдяйство».

Он также обратил внимание на завышенные тарифы на ряд диагностических услуг, оказываемых платно в псковских медучреждениях.

В связи с озвученными проблемами Виктор Антонов поддержал идею устроить парламентские слушания по вопросу диагностики и болевым точкам здравоохранения.