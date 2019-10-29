Общество

Два года условно и штраф получили два жителя Печорского района за незаконную добычу рыбы

Печорским городским судом Псковской области вынесен приговор двум жителям Псковской области, которые признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением способов массового истребления, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Эти граждане на участке акватории Псковского озера с использованием рыболовных сетей, которые являются запрещенным орудием лова, незаконно осуществили вылов рыбы.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде Псковским транспортным прокурором в целях защиты интересов государства предъявлено исковое заявление о взыскании с подсудимых в бюджет Российской Федерации ущерба в сумме 131 тыс. 435 рублей, причиненного путем незаконного вылова рыбы.

Суд признал их виновными в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме.