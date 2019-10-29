Общество

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков внесен в Государственную Думу России. Как сообщает «Коммерсант», депутаты фракции «Справедливой России» предлагают лишать свободы на пять лет тех, кто пропагандирует и незаконно рекламирует наркотики. За те же действия с использованием интернета и СМИ — до семи лет.

Руководитель фракции Сергей Миронов заявил, что депутаты СР сделали работу за правительство, которому президент Владимир Путин позавчера, 28 октября, поручил подготовить законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.

«И дело не только в поручении главы государства. Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления, когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости»,— сказал Сергей Миронов.

Для введения ответственности предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ. Сейчас ответственность за пропаганду предусмотрена только Кодексом об административных правонарушениях. «Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья»,— заявил глава фракции СР.

Ранее член Совета федерации от «Единой России» Андрей Клишас предложил предусмотреть наказание за пропаганду наркотиков от 5 до 15 лет лишения свободы.