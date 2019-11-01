Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Арбенина и «Ночные снайперы» в филармонии
Аварий не будет!
Где переобуть машину?
Все на бал
Штраф за оскорбление коллектора
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Дом от А до Я
Мембранные сапоги Nordman
Да будет свет!
Кто такие шабашники?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Где отпраздновать корпоратив?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Идеальное авто в Автотим
Золотая осень где отдохнуть?
 
 
 
ещё Общество 01.11.2019 11:2210 Псковские медиа: «Четвертая власть» в режиме 24/7 04.11.2019 13:080 Руководство Великих Лук поздравляет с Днем народного единства 04.11.2019 12:480 В шествии в честь Дня народного единства в Великих Луках участвовало больше 1,5 тысячи человек 04.11.2019 12:340 Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский: День народного единства напоминает о мудрости предков 04.11.2019 12:140 В Локнянском районе открыли памятник солдату-победителю 04.11.2019 11:542 Псковские полицейские рассказали об обязанностях и запретах на массовых мероприятиях
 
 
 
Самое популярное 03.11.2019 12:4813 Два человека погибли, трое детей пострадали в ДТП под Псковом 01.11.2019 14:4319 Лидер профсоюзной ячейки о деле Ульяны Михайловой: Месячная премия размером со стоимость квартиры - это что-то запредельное 03.11.2019 20:015 В полиции озвучили подробности смертельного ДТП под Псковом 01.11.2019 10:0548 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями 01.11.2019 20:352 Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Руководство Великих Лук поздравляет с Днем народного единства

04.11.2019 13:08|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с Днем народного единства.

«От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!

Этот государственный праздник – дань глубокого уважения к героическому прошлому России, подвигу предков и вековым традициям нашей Родины.

События 1612 года, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило страну от иноземных захватчиков и положило конец внутренним распрям, всегда будут служить примером единения, национального согласия и патриотизма.

На долю российского государства выпало множество трудностей и суровых испытаний, которые наш народ преодолел с честью и достоинством. Благодаря единству и верности Отечеству наши предки одержали победу в войне 1812 года и в Великой Отечественной войне, а затем восстановили страну и сделали её могущественной державой.

Сплочённость, согласие и любовь к малой родине во все времена помогали великолучанам в борьбе с многочисленными захватчиками. Вместе жители города не раз поднимали его из руин, отстраивали заново.

Следуя славным традициям старших поколений, совместными усилиями горожане продолжают развивать Великие Луки. Наш город воинской славы по праву является промышленной столицей Псковской области, крупным культурным и спортивным центром региона. Сегодня Великие Луки уверенно идут по пути прогресса, достигая высоких результатов в экономике, развитии социальной и коммунальной сфер.

Дорогие земляки! Объединившись ради счастливого будущего, мы сможем вписать в летопись нашего древнего города и Великой России ещё немало ярких страниц!

Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и мира! Счастья и благополучия, гармонии и согласия в семьях! Пусть этот день придаст вам энергии и сил для новых побед и свершений!», - пишут городские власти в поздравлении. 

Теги: #праздник #праздники #мы едины
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 592 человека
04.11.2019, 13:320 Ночь в соборе 04.11.2019, 13:080 Руководство Великих Лук поздравляет с Днем народного единства 04.11.2019, 12:480 В шествии в честь Дня народного единства в Великих Луках участвовало больше 1,5 тысячи человек 04.11.2019, 12:340 Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский: День народного единства напоминает о мудрости предков
04.11.2019, 12:140 В Локнянском районе открыли памятник солдату-победителю 04.11.2019, 11:542 Псковские полицейские рассказали об обязанностях и запретах на массовых мероприятиях 04.11.2019, 11:340 Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери 04.11.2019, 11:144 И.п. главы Пскова Елена Полонская поздравила жителей с Днем народного единства: В единстве - наша сила
04.11.2019, 10:500 В Пскове задержали подозреваемого в краже спиртного из магазина на Рижском проспекте 04.11.2019, 10:200 Псковские спортсмены заняли первые места на 4-м международном юношеском турнире Power cup 04.11.2019, 10:000 Стали известны фильмы, лидирующие в российском кинопрокате на выходных 04.11.2019, 09:400 Творческие мастерские для детей и взрослых открыли при Псковской епархии
04.11.2019, 09:205 Киносеть Псковской области покажет в День народного единства историческую постановку «Смута» 04.11.2019, 09:000 Баннерные выставки о псковском зодчестве откроются в День народного единства 04.11.2019, 08:400 Молодежь из Ингушетии проведет мастер-классы в Пскове в День народного единства 04.11.2019, 08:201 В Псковской области в День народного единства пройдет ряд праздничных мероприятий
04.11.2019, 08:000 Сегодня в России отмечают День народного единства 04.11.2019, 00:4710 Александр Котов: Мы все живем в едином историческом и культурном пространстве 04.11.2019, 00:420 «Бавария» уволила тренера после разгромного поражения 04.11.2019, 00:256 Губернатор Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
04.11.2019, 00:180 Врач рассказала о пользе рыбных консервов 04.11.2019, 00:016 Сити-менеджер Пскова поздравил горожан с Днем народного единства 03.11.2019, 21:2710 В Кремле назвали российское здравоохранение неспособным к самообновлению 03.11.2019, 20:015 В полиции озвучили подробности смертельного ДТП под Псковом
03.11.2019, 19:020 Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в день памяти святого преподобного Илариона Псковоезерского 03.11.2019, 18:060 Автобус с россиянами перевернулся во Франции 03.11.2019, 17:510 Названы ухудшающие настроение продукты 03.11.2019, 17:090 Полиция напоминает псковичам о возможности получения паспорта с использованием сайта госуслуг
03.11.2019, 16:352 Дочь певицы Евы Польны госпитализирована в критическом состоянии - СМИ 03.11.2019, 16:250 Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума 03.11.2019, 15:530 В Псковской области продолжается профилактическая противопожарная операция 03.11.2019, 15:2910 Вице-премьер Голикова признала оптимизацию здравоохранения в регионах неудачной
03.11.2019, 15:050 Облачную погоду и небольшие дожди прогнозируют на Псковщине в День народного единства 03.11.2019, 14:590 Пенсионер, разбиравший в квартире боеприпас, устроил взрыв 03.11.2019, 14:295 Компания, реализующая в стране мусорную реформу, выступила за введение штрафов за нераздельный сбор отходов 03.11.2019, 14:123 В Пскове выступит легендарный Кубанский казачий хор
03.11.2019, 13:520 СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии 03.11.2019, 13:160 Матчи чемпионата области по хоккею и турнира НХЛ пройдут в Пскове 03.11.2019, 12:4813 Два человека погибли, трое детей пострадали в ДТП под Псковом 03.11.2019, 12:341 «Красного губернатора» исключили из КПРФ
03.11.2019, 12:030 Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре 03.11.2019, 11:390 Как действовать при нападении преступников, напомнили в УМВД по Псковской области 03.11.2019, 11:300 Автомобиль без водителя сбил женщину с трехлетним ребенком 03.11.2019, 11:072 Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
03.11.2019, 10:382 Полиция напомнила псковичам, что делать при обнаружении подозрительных предметов 03.11.2019, 10:210 Великолукские футболисты проиграли торпедовцам в первенстве России 03.11.2019, 10:140 Музыкант Александр Градский отмечает 70-летие 03.11.2019, 10:050 Псковская полиция продолжает розыск пропавшей без вести великолучанки
03.11.2019, 09:580 Российский боксер Ковалев проиграл мексиканцу Альваресу и лишился чемпионского пояса 02.11.2019, 23:223 Из-за решения эстонского министра под угрозой оказалась популяция судака в Чудском озере 02.11.2019, 23:010 Уполномоченный по правам человека в Псковской области принял участие в международной конференции «Защита прав граждан без определенного места жительства» 02.11.2019, 22:430 Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи
02.11.2019, 22:181 Активисты ОНФ добились ликвидации свалки на улице Птичьей в Пскове 02.11.2019, 21:572 Минздрав установил уровень суточного потребления соли по рекомендациям ВОЗ 02.11.2019, 21:4015 В Московском питомнике для птиц приютили чайку из Пскова, считающую себя собакой 02.11.2019, 21:362 Невель обогнал Псков и Великие Луки в индексе качества городской среды
02.11.2019, 21:150 В МЧС рассказали, как подготовить лодку к зиме 02.11.2019, 20:520 Региональное управление Росгвардии напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию 02.11.2019, 20:310 Два спектакля Великолукского драматического театра вошли в лонг-лист фестиваля «Золотая маска» 02.11.2019, 20:080 Жительница Ленинградской области похитила алкоголь из великолукского магазина
02.11.2019, 19:440 В Пскове намерены вдвое увеличить число центров тестирования ГТО 02.11.2019, 19:220 Наказанный за пьяное вождение житель Себежского района снова попался нетрезвым за рулем 02.11.2019, 19:050 «Псков-747» прервал серию поражений 02.11.2019, 18:560 Министерство культуры призвало киносети сократить показы иностранных фильмов в День народного единства
02.11.2019, 18:330 Мокрый снег и порывистый ветер возможны в Псковской области в воскресенье 02.11.2019, 18:140 Белгородский губернатор поручил отменить домашние задания после просмотра стендапа 02.11.2019, 17:496 В Пскове состоялся мастер-класс по воркауту для учителей физкультуры 02.11.2019, 17:271 Интерактив: Не кошмарьте наших мусорщиков
02.11.2019, 17:030 В Великих Луках стартовал молодежный фестиваль интеллектуальных игр 02.11.2019, 16:462 Участники V пленума псковского областного отделения КПРФ обсудили системный кризис в России и Псковской области 02.11.2019, 16:282 Псковское УФАС проводит опрос о фактах производства и потребления фальсифицированной минеральной воды 02.11.2019, 16:147 Олег Луценко предложен партией КПРФ в качестве кандидата на замещение вакантного мандата депутата Псковской гордумы
02.11.2019, 16:070 Заведено уголовное дело на авторов YouTube-шоу, в котором несовершеннолетние общались с геем и порноактрисой 02.11.2019, 15:433 Интерактив: Мусорный бардак на улице Труда 02.11.2019, 15:220 Дороги пушкинского Святогорья, от монастыря до мельницы: вышел в свет новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 02.11.2019, 14:595 Депутат Госдумы Александр Козловский о федеральной поддержке и развитии Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.