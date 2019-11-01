Общество

Руководство Великих Лук поздравляет с Днем народного единства

Глава города Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучан с Днем народного единства.

«От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!

Этот государственный праздник – дань глубокого уважения к героическому прошлому России, подвигу предков и вековым традициям нашей Родины.

События 1612 года, когда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило страну от иноземных захватчиков и положило конец внутренним распрям, всегда будут служить примером единения, национального согласия и патриотизма.

На долю российского государства выпало множество трудностей и суровых испытаний, которые наш народ преодолел с честью и достоинством. Благодаря единству и верности Отечеству наши предки одержали победу в войне 1812 года и в Великой Отечественной войне, а затем восстановили страну и сделали её могущественной державой.

Сплочённость, согласие и любовь к малой родине во все времена помогали великолучанам в борьбе с многочисленными захватчиками. Вместе жители города не раз поднимали его из руин, отстраивали заново.

Следуя славным традициям старших поколений, совместными усилиями горожане продолжают развивать Великие Луки. Наш город воинской славы по праву является промышленной столицей Псковской области, крупным культурным и спортивным центром региона. Сегодня Великие Луки уверенно идут по пути прогресса, достигая высоких результатов в экономике, развитии социальной и коммунальной сфер.

Дорогие земляки! Объединившись ради счастливого будущего, мы сможем вписать в летопись нашего древнего города и Великой России ещё немало ярких страниц!

Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и мира! Счастья и благополучия, гармонии и согласия в семьях! Пусть этот день придаст вам энергии и сил для новых побед и свершений!», - пишут городские власти в поздравлении.