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Общество

Псковские депутаты получили отчет губернатора о независимой оценке качества оказания услуг в регионе

30.10.2019 13:26|ПсковКомментариев: 0

В Псковское областное Собрание депутатов поступил обязательный публичный отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Псковской области и учредителем которых является регион. Также в отчете содержится информация о принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций за 2018 год.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, парламентский комитет по труду и социальной политике коллегиально принял решение рекомендовать утвердить данный отчет главы региона на ближайшей сессии заксобрания области – 31 октября.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников в своем докладе о публичном отчете губернатора заявил, что независимая оценка включала в себя такие критерии, как открытость, доступность информации, вежливость, комфортность, удовлетворенность и доступность для инвалидов.

Он заверил, что оценку проводили общественные советы при органах исполнительной власти, в которые не вошли сами чиновники. «Сводный отчет для губернатора подготовили профильные комитеты», - добавил Сергей Аржаников.

Добавим, что исследования для публичного отчета главы региона проводила также Общественная палата Псковской области.

По итогам доклада председатель парламентского комитета по труду и социальной политике порекомендовал губернатору и его команде, прежде всего, выполнять майские указы президента, в которых содержатся указания, в том числе, и по вопросам оказания услуг в области культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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