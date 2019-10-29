Общество

В Пскове пройдут «книжные гастроли»

2 и 3 ноября Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А.Каверина отправится на книжные гастроли. В фойе Псковского областного театра кукол развернется книжная выставка лучших изданий русских народных сказок, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Маленькие зрители смогут перед спектаклем полистать книги самых разных форматов, среди которых будут и интерактивные, предназначенные для игры. Вместе с родителями они оценят все многообразие красочных иллюстраций. А зрителям спектаклей «Чудеса в решете» и «Незнайка и его друзья», которые пройдут в эти дни, специалисты библиотеки расскажут, за что можно любить сказки и познакомят со знаменитыми миниатюрными человечками из книг.

Ко Дню народного единства детские библиотекари подготовила бесплатный творческий мастер-класс, который состоится 2 ноября в 15.00 в театре. Желающих изготовить праздничный флажок-топпер просят записаться http://kaverin.ru/3063-knizhnye-gastroli.

Количество мест ограничено.